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الروسية كاساتكينا تتأهل الى ربع نهائي بطولة إنديان ويلز للتنس
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  رياضة
الروسية كاساتكينا تتأهل الى ربع نهائي بطولة إنديان ويلز للتنس
[14/مارس/2018] نيويورك – سبأ:
بلغت الروسية داريا كاساتكينا الدور ربع النهائي في بطولة إنديان ويلز للتنس بعد تجاوزها اليوم الاربعاء عقبة المصنفة الثانية الدنماركية كارولين فوزنياكي، بمجموعتين نظيفتين .

وتمكنت كاساتكينا من حسم المباراة لصالحها بمجموعتين دون رد، بواقع 6-4 و7-5، خلال ساعة واحدة و41 دقيقة.

وبذلك، كررت الروسية فوزها على المصنفة الثانية على العالم بعد إقصائها من الدور ربع النهائي لبطولة سان بطرسبورغ للتنس في فبراير الماضي.

وستواجه كاساتكينا في الدور ربع النهائي للبطولة، الألمانية أنجيليك كيربر المصنفة العاشرة، التي تغلبت بسهولة على الفرنسية كارولين غارسيا بمجموعتين نظيفتين، تفاصيلهما 6-1 و6-1، خلال ساعة واحدة ودقيقتين.
سبأ
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