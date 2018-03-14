تدشين توزيع ألف و600 سلة غذائية بالحديدة [14/مارس/2018] الحديدة - سبأ:

دشن وكيل أول محافظة الحديدة محمد عياش قحيم اليوم، توزيع سلال غذائية مقدمة من جمعية هائل سعيد أنعم وشركاه للتخفيف من معاناة الأسر الفقيرة والمحتاجة.



وخلال التدشين الذي حضر نائب مدير شركة السنابل لبيب ردمان، أشاد وكيل المحافظة بالأعمال الخيرية التي تنفذها الجمعية في مختلف مديريات المحافظة من خلال توزيع السلال الغذائية للتخفيف من معاناة المواطنين.



ودعا منظمات المجتمع إلى التفاعل والمساهمة في التخفيف من معاناة المحتاجين بالمحافظة وخاصة المديريات الريفية من خلال توزيع السلال الغذائية وتنظيم المخيمات الطبية المجانية.



فيما أوضح مسئول الإغاثة بالجمعية عصام هجاري، أنه سيتم توزيع الف و600 سلة غذائية للمعاقين حركيا وموظفي مركز الأمل لعلاج السرطان والأسر الفقيرة.

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