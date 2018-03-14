محافظو المحافظات الجنوبية والشرقية يدينون استمرار مسلسل التفجيرات والإغتيالات [14/مارس/2018] صنعاء - سبأ:

أدانت قيادات السلطات المحلية بالمحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة، استمرار مسلسل التفجيرات والاغتيالات في المحافظات الجنوبية والشرقية وتفاقم الانفلات الأمني والانتشار المتزايد للمليشيات والجماعات الإرهابية.



وأشار بيان صادر عنها تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى أن ما تشهده المحافظات المحتلة يعكس مدى خطورة المخطط الذي يحاك ضد تلك المحافظات واليمن ككل والسعي لإغراق المحافظات الجنوبية في مستنقع الصراع والفوضى .



وقال بيان صادر عن محافظي محافظة عدن طارق مصطفى سلام ولحج أحمد حمود جريب وأبين أحمد الرهوي وشبوة علي الطمبالة وسقطرى هاشم السقطري " إن قوات الاحتلال تعمل على ضرب المكونات السياسية بنشر الفوضى، وتشجيع التطرف والإرهاب، وإنشاء تشكيلات مسلحة متطرفة ومناطقية لزعزعة الأمن وإذكاء الصراع والإقتتال في المحافظات الجنوبية بما يمكن العدو من التوسع والسيطرة على مقدرات الوطن ومكتسباته".



وأشار البيان إلى أن هذا المخطط ليس وليد اللحظة بل يأتي في إطار تنفيذ أجندة دولية كبرى فقدت مصالحها في اليمن.



ولفت البيان إلى خطورة الوضع الإنساني في المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة نتيجة للممارسات الاستعمارية ونهب مقومات البلد وثرواته واستثمارها في مشاريع المحتل التدميرية وحرمان أبناء المحافظات الجنوبية من أبسط حقوقهم.



ودعا البيان المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية إلى تحمل المسؤولية وتقديم الخدمات اللازمة للمدنيين وفضح ممارسات قوى الاحتلال وكشفها للرأي العام.



وأكدت قيادات السلطات المحلية بالمحافظات الجنوبية والشرقية، أن الجنوب لن يستمر على هذا الضيم، ولن يخضع لمشاريع المحتل ويسلم بها.



وأضاف " مازال هناك أحرار يتداعون لدحر المحتل، وسيكون هناك موقف حازم وقوي من أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية تجاه المحتل، فحقيقة التواجد الإماراتي السعودي التي كانت محل لبس لدى البعض اتضحت للجميع وأصبح التواجد الإماراتي والسعودي في الجنوب محل رفض القوى الوطنية بمختلف انتماءاتها وثقافتها".



وحمل البيان قوى الاحتلال السعودي الإماراتي مسؤولية ما جرى ويجري في المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة وتداعيتها الخطيرة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي من خلال دعمها المستمر للمكونات الإرهابية وكذا دعم تواجدها في جنوب الوطن والآثار المترتبة عن الانفلات الأمني والذي يكتوي بناره المدنيين ويستهدف القيادات الوطنية.



وحث البيان أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة على التكاتف والوقوف في وجه المحتل الذي بات مفضوحا ليس في اليمن فقط بل والعالم .. مشيرا بهذا الصدد إلى أن الموقف الصومالي ومن قبله الجيبوتي الرافض للتواجد الإماراتي في موانئها، خير دليل على خطورة استمرار المحتل بالعبث بمقدرات الجنوب ومكتسباته.

سبأ