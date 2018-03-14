محافظ إب يطلع على مدى إلتزام محطات الغاز بالسعر الرسمي [14/مارس/2018] إب - سبأ:

تفقد محافظ إب عبدالواحد صلاح عدد من محطات بيع الغاز المنزلي بمركز المحافظة ومستوى الالتزام بيع الغاز المنزلي للمواطنين بالسعر الرسمي.



وأكد المحافظ صلاح أن حملة الرقابة الميدانية من قبل الجهات المكلفة لهذا الغرض ستتواصل لتأمين احتياجات المواطنين من مادة الغاز .. مشيرا إلى أنه يتم متابعة الكميات المخصصة للمحافظة لتغطية احتياجات السوق المحلية من الغاز .



من جانبه أوضح مدير أمن المحافظة العميد محمد الشامي أن الأجهزة الأمنية قامت خلال الثلاث الايام الماضية من تنفيذ الرقابة على المحطات بضبط تسعة مخالفين من أصحاب المحطات. .مشيرا أن كل من يثبت مخالفته او تلاعبه في أسعار أسطوانات الغاز وأوزانها يتم إحالته للأجهزة المختصة .



رافق المحافظ خلال التفقد وكيل المحافظة عبدالرحمن الزكري.

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