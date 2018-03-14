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آخر تحديث: الأربعاء، 14 - مارس - 2018 الساعة 07:32:46م
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  عربي ودولي
رئيسة وزراء بريطانيا تمنح 23 دبلوماسياً اسبوعاً لمغادرة البلاد
[14/مارس/2018] لندن – سبأ:
أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم الأربعاء منح بلادها 23 دبلوماسياً اسبوعاً واحداً لمغادرة البلاد رداً على هجوم بغاز الأعصاب على جاسوس سري مزدوج سابق.

وقالت ماي في كلمة لها امام مجلس العموم البريطاني ”بموجب ميثاق فيينا ستطرد المملكة المتحدة الآن 23 دبلوماسياً روسياً تم تعريفهم على أنهم ضباط مخابرات سريون“.

وأضافت أن هذه هي أكبر عملية طرد لدبلوماسيين من لندن في 30 عاماً وستقلص من قدرات المخابرات الروسية في بريطانيا لأعوام مقبلة.

وتابعت ”سنجمد أصولاً للدولة الروسية في حال حصلنا على أدلة على أنها قد تستخدم في تهديد حياة أو ممتلكات مواطنين أو سكان في بريطانيا“.

ويأتي ذلك على خلفية حادث تسمم ضابط الاستخبارات الروسية السابق سيرغي سكريبال الذي كان في بريطانيا.
سبأ
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