تواصل حملة التوعية المرورية في مدينة صعدة [14/مارس/2018] صعدة - سبأ:

تواصلت بمحافظة صعدة اليوم حملة التوعية لأصدقاء المرور في عدد من مدارس مديرية صعدة.



ففي مجمع السعيد التربوي بمدينة صعدة استعرض مدير عام المرور العقيد محمد عيظة الهميسي في محاضرته التوعوية الإرشادات المرورية التي يستفيد منها المجتمع في استخدام الطريق والحد من الكوارث المرورية ودور المجتمع في التعاون مع رجل المرور .



فيما تطرق مشرف الحملة التوعوية العقيد علي عيس الشطي إلى عدد من الارشادات التي تكفل الحد من الحوادث المرورية وما يترتب عليها من كوارث وماسي انسانية وخسائر بشرية ومادية.



إلى ذلك نفذ ة فريق التوعية نزول ميداني لعدد من الفرز داخل المحافظة والرابطة بين المحافظة والعاصمة صنعاء وبقية المحافظات.. تم خلالها حث السائقين علي تجنب الاسباب الرئيسية للحوادث المرورية كالسرعة الزائدة في شوارع المدن الداخلية والخطوط الطويلة اثناء السفر والتنقل بين المدن والإلتزام بقواعد وأنظمة المرور.

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