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  رياضة
إتحاد الفيفا: كرة القدم في اليونان على شفير الهاوية
[14/مارس/2018] زيوريخ – سبأ:
حذر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الاربعاء من ان اللعبة في اليونان باتت "على شفير الهاوية" .. مشيراً الى ان خروج البلاد من الاتحاد أمر غير مستبعد وذلك في أعقاب أعمال شغب دفعت الحكومة الى تعليق مباريات الدوري المحلي.

وتشهد كرة القدم اليونانية أزمة منذ الأحد بعد دخول رئيس نادي باوك سالونيكي رجل الاعمال الروسي-اليوناني إيفان سافيديس الى أرض ملعب المباراة ضد ضيفه أيك أثينا، ومسدسه ظاهر على خصره، احتجاجاً على قرار من الحكم.

وقررت الحكومة الاثنين تعليق مباريات الدوري اليوناني في أعقاب أحدث فصول سلسلة أعمال الشغب والعنف التي تشهدها الملاعب اليونانية خلال الأعوام الماضية.

وقام وفد من (الفيفا) بزيارة اليونان للبحث في هذه المسائل، قدم خلاله رئيس لجنة الرقابة في الاتحاد المكلفة متابعة مسألة اليونان هربرت هيوبل توصيات بشأن هذا الحادث .

وقال في مؤتمر صحفي بعد لقائه وزير الدولة للشئون الرياضية يورغوس فاسيلياديس ورئيس الاتحاد اليوناني ايفانجلوس غرامينوس ان "كرة القدم في اليونان على شفير الهاوية" .. ملمحاً الى ان خروج اليونان من الاتحاد الدولي لكرة القدم "والذي كان يبدو بعيداً، لم يعد كذلك".

من جهته، أشار غرامينونس الى ان مباريات الدوري ستبقى معلقة لأسبوع اضافي على الأقل، في انتظار اقتراحات من الأندية حول سبل خفض مستويات العنف والشغب في الملاعب.

واعتذر سافيديس في بيان الثلاثاء عما أقدم عليه، الا انه يواجه احتمال معاقبته بالحرمان من دخول الملاعب لفترة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات، وغرامة مالية تصل الى 50 الف يورو.

ووقعت الحادثة الأحد خلال مباراة باوك وأيك المتنافسين على صدارة دوري الدرجة الأولى.

وساد التعادل السلبي في المباراة حتى الدقيقة 90، عندما باوك هدفاً ألغاه الحكم بداعي التسلل ما دفع لاعبيه ومسئوليه الى الاحتجاج ودخول أرض الملعب، ومنهم سافيديس الذي بدا مسدسه ظاهراً.

وتوقفت المباراة لفترة قبل ان يعود الحكم عن قراره ويحتسب الهدف، ليواجه بعد ذلك برفض لاعبي أيك مواصلة اللعب، وتوقفت المباراة نهائياً.
سبأ
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