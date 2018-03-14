محافظ صعدة يتفقد سير العمل بمشروع مياه الطويلة بمديرية سحار [14/مارس/2018] صعدة - سبأ:

تفقد محافظ صعدة محمد جابر عوض سير العمل بالمرحلة النهائية لمشروع مياه الطويلة بمديرية سحار.



ويتكون المشروع البالغ تكلفته 116 ألف و 200 دولار بتمويل من منظم أوكسفام من خط ضخ ألفين و 300 متر مع مع منظومة ضخ بالطاقة الشمسية وخزان سعة 150متر مكعب وغرفة ضخ .



واستمع المحافظ عوض من مهندس المشروع قاسم القاضي إلى شرح عن طبيعة المشروع والمراحل التي مر بها ،مشيرا إلى أنه سيستفيد من المشروع 7 آلاف و 700 شخص من مياه الشرب .



وخلال الزيارة أكد المحافظ على أهمية المشروع في التخفيف من معاناة خاصة بعد استهداف طيران العدوان لخزان المياه بثلاث غارات وتدميره نهائيا..مثمنا دور منظمة أوكسفام في التعاون مع السلطة المحلية في تنفيذ العديد من المشاريع الخدمية في المحافظة .



ولفت إلى أن المحافظة تحتاج إلى العديد من مشاريع المياه كون المحافظة منكوبة نتيجة استهداف العدوان للمديرية وتدمير كل شي بما فيها مشاريع المياه وأخرها استهداف الطريق وتدمير كبري العمشية ومنطقة عين.



من جانبه أشار مدير عام مديرية سحار خالد الذيبان إلى أن مديرية سحار استقبلت العديد من النازحين خاصة أبناء المناطق الحدودية الذين يحتاجون إلى توفير كافة متطلبات الحياة ومقوماتها ومنها المياه.

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