وزارة الإدارة المحلية تدشن مشروع التوعية الوطنية [14/مارس/2018] صنعاء - سبأ:

دشنت وزارة الإدارة المحلية اليوم فعاليات مشروع التوعية الوطنية لتعزيز صمود الشعب اليمني في مواجهة العدوان ومخططاته التآمرية.



وفي الفعالية التي حضرها وكلاء الوزارة والوكلاء المساعدون .. أشار وكيل الوزارة لقطاع الرقابة وشؤون الوحدات محمد شوكه، إلى أهمية عقد مثل هذه الندوات التثقيفية وخاصة في ظل ما يتعرض له الوطن من عدوان وحصار من قبل تحالف العدوان بقيادة السعودية والذي يشارف هذه الأيام على دخول العام الرابع من تماديه وطغيانه ضد اليمن.



ولفت إلى أن العدوان يسعى لبث روح الفرقة بين أبناء اليمن وإلى تجزئة الأرض اليمنية وتدمير مقدراته وبنيته التحتية.



ودعا الوكيل شوكه أبناء اليمن إلى توحيد الصف والحفاظ على الوحدة الوطنية في مجابهة العدوان والتغلب على تداعيات الحصار وآثاره الكارثية على الشعب اليمني.

سبأ