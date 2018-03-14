أمانة العاصمة تدشن اليوم الثقافي وتناقش ترتيبات الذكرى الثالثة للصمود (مصحح) [14/مارس/2018] صنعاء - سبأ:

دشن أمين العاصمة حمود محمد عباد اليوم، فعاليات " اليوم الثقافي الأسبوعي للمكاتب التنفيذية والمديريات بالأمانة".



وفي التدشين الذي حضره وكلاء الأمانة والوكلاء المساعدين ومدراء المكاتب التنفيذية ومدراء وأمناء عموم المجالس المحلية بالمديريات والمكاتب التنفيذية ومدراء الإدارات العامة بالديوان وموظفي ديوان الأمانة، أشار أمين العاصمة إلى أهمية اليوم الثقافي من خلال نشر ثقافة القرآن الكريم باعتباره أعظم قيمة عليا في الحياة وأعظم هدف في الوجود.



وأشار إلى ضرورة أن يقام هذا اليوم الثقافي بشكل أسبوعي في كافة مديريات ومكاتب ومرافق الأمانة.



وقال " قد يختلف الناس جميعاً في رؤاهم التنظيمية أو السياسية أو انتماءاتهم لكنهم لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكونوا محل اختلاف فيما يتعلق بالقرآن الكريم لأنه أعظم جامع في حياتنا".



إلى ذلك ناقش اجتماع بأمانة العاصمة الترتيبات المتصلة بالإعداد للذكرى الثالثة للصمود في وجه العدوان.



وأوضح أمين العاصمة أن العاصمة ستشهد عدة فعاليات تشمل تسيير القوافل والتحشيد للجبهات ومعارض صور .. داعيا إلى التفاعل الجاد مع الحشد العام الكبير بأمانة العاصمة في 26 مارس الجاري .



وتطرق اللقاء إلى إجراءات توزيع الغاز المنزلي .. مبينا أنه سيتم غدا توزيع 20 ألف أسطوانة غاز في عموم المديريات.



فيما شار وكيل أمانة العاصمة لقطاع الخدمات علي السقاف إلى أنه تم الاتفاق مع شركة الغاز على أن يكون هناك مقطورات خاصة بالغاز إلى جانب المحطات المعتمدة من الشركة للتخفيف من معاناة المواطنين والازدحام.



ودعا مدراء المديريات إلى الإشراف على المحطات والمقطورات المخصصة بحسب الكشوفات المعدة والكروت التي وزعت على المواطنين من قبل عقال ومسئولي الحارات.

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