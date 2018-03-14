اجتماع برئاسة رئيس الوزراء يناقش وضع القطاع الصحي [14/مارس/2018] صنعاء - سبأ:

ناقش اجتماع عقد اليوم بصنعاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، بحضور مدير مكتب رئاسة الجمهورية أحمد حامد، الوضع الصحي الراهن وتحسين الخدمات الصحية.



واستمع الإجتماع الذي ضم وزير الصحة العامة والسكان الدكتور محمد سالم بن حفيظ ورئيس الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية الدكتور القاسم عباس، إلى تقارير وكيلا وزارة الصحة الدكتور عبد العزيز الديلمي والدكتور نشوان العطاب ومديرة برنامج التحصين الدكتورة غادة الهبوب إلى شرح عن الصعوبات التي يواجهها القطاع الصحي وسبل تجاوزها وتحسين الأداء في هذا القطاع.



وتطرق الاجتماع إلى التعاون والتنسيق بين الجهات الرسمية والمنظمات الدولية وخاصة العاملة في المجال الصحي بما يضمن سلامة المساعدات العلاجية وتأمين وصولها للمستفيدين في مختلف المحافظات.



وأوصى الإجتماع بهذا الخصوص بتشكيل لجنة طبية متخصصة .. مشددا على ضرورة وضع رؤى واضحة والاستفادة من التجارب الناجحة في هذا الجانب.



وحث الاجتماع على توحيد الجهود والاستفادة من الإمكانيات المتاحة لتحسين الخدمات الصحية للمواطنين وبما يضمن توفيرها على أكبر قدر ممكن في عواصم المحافظات والمديريات لتخفيف معاناة المواطنين جراء العدوان والحصار.



حضر الاجتماع مدير المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة عبدالسلام سلام ونائب مدير برنامج التحصين عبدالحكيم النهاري.

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