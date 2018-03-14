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محافظ صعدة يطلع على سير العمل بمشروع بحيرة الحمزات بمديرية سحار
[14/مارس/2018] صعدة - سبأ:
اطلع محافظ صعدة محمد جابر عوض ومعه مدير مديرية سحار خالد الذيبان على سير العمل بمشروع تخزين المياه ببحيرة الحمزات بتكلفة 188 ألف دولار  بتمويل من مشروع الاشغال العامة.

 وتبلغ طول البحيرة 110أمتار وعرض 33 مترا يتوسطها خمسه آبار يدوية تعمل كفلترات لتنقية المياه من الاتربة نتيجة جرف السيول كما تعمل لتغذية الآبار الجوفية.

وأكد المحافظ عوض أهمية المشروع في تخزين مياه السيول وجمعها في بحيرة تغذي المياه الجوفية ..مشددا على القائمين على المشروع اتباع المواصفات الهندسية التي تضمن استدامة المشروع وسلامته .

  ووجه الجهات المختصة بالعمل على توسيع المشروع من حيث الطول والعرض واحتساب أعمال إضافية بذلك ..مثمنا تعاون المواطنين من أبناء منطقة الحمزات على تعاونهم في إنجاح المشروع وتذليل كافة الصعوبات لسير العمل.

من جانبه أشار مدير المديرية إلى ان  مديرية سحار تشهد عدد من المشاريع التنموية المختلفة ..لافتا إلى أن المديرية من أكبر مديريات المحافظة من حيث الكثافة السكانية والتي يزيد سكانها على 250 ألف نسمة.

ولفت إلى أن المديرية زراعية من الدرجة الأولى  وفي أمس الحاجة إلى مثل هذه المشاريع حيث المديرية تعتبر الأولى في زراعة الرمان والعنب على مستوى المحافظة والجمهورية.
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