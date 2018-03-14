مناقشة اعمال الصيانة لتحسين مديريات مركز محافظة إب [14/مارس/2018] إب - سبأ:

ناقش اجتماع للمكاتب الخدمية بمحافظة إب اليوم برئاسة المحافظ عبدالواحد صلاح ، اعمال التأهيل والصيانة لمشاريع تحسين مديريات مركز المحافظة.



واستعرض الإجتماع بحضور أمين عام المحلس المحلي أمين الورافي ووكيل المحافظة عبدالرحمن الزكري الدراسات الفنية والإنشائية الخاصة لإعادة تأهيل المجسمات الجمالية والجزر الوسطية في مداخل مدينة إب وشوارعها الرئيسية وتنفيذ عدد من قنوات تصريف مياه الأمطار.



ووقف الاجتماع أمام التقرير المقدم من مدير عام الصندوق الاجتماعي للتنمية بالمحافظة المهندس محسن الصبري والمتضمن سلسلة المشاريع التي ينفذها الصندوق فيما يخص تحسين البنية التحتية لمدينة إب ، وإيجاد فرص عمل مؤقتة للأسر النازحة والمتضررة جراء العدوان.



وأكد الإجتماع على ضرورة نقل مناشير الحجارة من داخل المدينة واستكمال أعمال التشجير والبلاط للشوارع الرئيسية ورفع المخلفات من ممرات السيول وترميم عدد من البردورات داخل جامعة إب ، وبما يعزز مكانة المحافظة ومظهرها الحضاري باعتبارها العاصمة السياحية لليمن.



وثمن الإجتماع الجهود التي قام بها مكتب الأشغال العامة لتنفيذ حملة مكافحة الكلاب المسعورة والتي هدفت للقضاء على داء الكلب والحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين .



وشدد المحافظ صلاح على أهمية التنسيق بين كافة المكاتب الخدمية في تنفيذ المهام وتوفير الخدمات المنشودة للمواطنين.



وأشار إلى ضرورة قيام الجميع بواجباتهم تجاه مجتمعهم بما يسهم في تخفيف معاناة المواطنين والنازحين.



وحث محافظ إب مكتب الأشغال بسرعة إنجاز مشروع تنظيف العبارات ومجاري السيول قبل بدء موسم الأمطار.

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