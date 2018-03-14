وقفة في شبام بالمحويت بمرور ثلاثة أعوام من الصمود [14/مارس/2018] المحويت - سبأ:

نظمت بمدرسة بلقيس للبنات بمنطقة الاهجر مديرية شبام كوكبان بالمحويت اليوم وقفة احتجاجية بمرور ثلاثة أعوام من الصمود في مواجهة العدوان.



وفي الوقفة التي شارك فيها مدير عام المديرية ناشر حامس والقيادات التربوية والسلطة المحلية، أشادت كلمات القيت بالمناسبة بصمود القطاع التربوي وثبات الطلاب والطالبات في مواجهة العدوان رغم استهدافه للمدارس والمنشآت التعليمية.



وأكدت طالبات ومعلمات المدرسة المضي في التحصيل العلمي مهما كانت الصعوبات .. مستنكرة استمرار صمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة إزاء ما يتعرض له الشعب اليمني من جرائم يندى لها جبين الإنسانية منذ ثلاثة أعوام.

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