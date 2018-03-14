مصرع وجرح عدد من مرتزقة الجيش السعودي بعمليات بعسير [14/مارس/2018] عسير - سبأ:

لقي عدد من مرتزقة الجيش السعودي مصرعهم اليوم وجرح آخرين في عمليات متفرقة لوحدات من الجيش واللجان الشعبية بقطاع عسير.



وأوضح مصدر عسكري بعسير لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن وحدات متخصصة في الجيش واللجان الشعبية نفذت عملية هجومية على التباب السود قبالة منفذ علب، ما أدى إلى مصرع وجرح عدد من المرتزقة.



وأشار المصدر إلى أن العملية الهجومية على التباب السود سبقها استهداف مدفعي على مواقع المرتزقة وعمليات قنص.



ولفت المصدر إلى أن وحدات القناصة في الجيش واللجان الشعبية قنصت 14 من مرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ علب منذ الصباح.

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