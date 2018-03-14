تفقد سير عمل اللجان الفرعية للتعبئة والحشد في عدد من مديريات إب [14/مارس/2018] إب - سبأ:

تفقد رئيس لجنة الحشد والتعبئة بمحافظتي اب والضالع العميد الركن فؤاد العماد ونائب رئيس اللجنة الرئيسية للتعبئة باب العميد محمد العليي اليوم سير عمل اللجان الفرعية للتعبئة والحشد في مديريات جبلة والسبرة والظهار والمشنة.



وناقش العميد العماد خلال لقائه مدراء المديريات والمشائخ والشخصيات الاجتماعية في تلك المديريات، الجهود المبذولة من قبل الجميع لإنجاح عمل لجان التعبئة والحشد والإسهام في عودة منتسبي القوات المسلحة إلى وحداتهم للدفاع عن الوطن الى جانب المرابطين في جبهات العزة والكرامة.



ونوه العميد العماد بتفاعل مدراء المديريات والمشائخ والشخصيات الاجتماعية والضباط مع حملة التعبئة ،مما يؤكد حرص الجميع على الوقوف صفا واحدا في مواجهة العدوان.

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