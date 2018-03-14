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مناقشة سير اعمال التحسين والنظافة بمديرية همدان
[14/مارس/2018] صنعاء - سبأ:
ناقش اجتماع بصنعاء برئاسة مدير مكتب الاشغال بالمحافظة الدكتور ناجي الاعوج مستوى إنجاز حملة التحسين والنظافة بمديرية همدان.
واستعرض الاجتماع الذي ضم مديري مكتبي النظافة والتحسين بالمديرية زايد كباس والاشغال المهندس جميل السريحي وموظفي المكتبين ما حققته الحملة، والصعوبات التي واجهتها.
واكد الاعوج اهمية مضاعفة الجهود في سبيل تحسين المظهر الجمالي للمديرية بما يليق بمكانتها ودورها في مواجهة العدوان، مثمنا الجهود المبذولة في هذا الاطار.
ونوه بحرص قيادة المحافظة على إنجاح كافة الاعمال المتعلقة بالتحسين والنظافة لإبراز المظهر الحضاري للقرى المناطق بالمحافظة.
سبأ