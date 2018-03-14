محافظ صنعاء يتفقد سير العمل في مستشفي عومرة بأرحب [14/مارس/2018] صنعاء - سبأ:

تفقد محافظ صنعاء حنين محمد قطينة اليوم سير العمل بمستشفى عومرة بمديرية ارحب.



وأطلع المحافظ ومعه مدير مكتب المالية بالمحافظة وسيم الانسي على مستوى الخدمات المقدم للمرض بكافة أقسام وعيادات المستشفى.. مستمعا من مدير عام المستشفى الدكتور فهد مقحط إلى شرح عن الخدمات التي يقدمها المستشفى والصعوبات التي تواجه سير العمل.



وأشار مدير المستشفى إلى أن اولويات العمل للعام الجاري 2018م تتضمن إفتتاح أقسام العظام والطوارئ التوليدية والعيون وتجهيز عمليات العظام.. مثمنا دعم قيادتي المحافظة ومكتب الصحة للمستشفى.



وخلال الزيارة أشاد محافظ صنعاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.. مثمنا صمود الكادر الطبي واستمراره في تقديم الخدمات وحرصهم على الارتقاء بها خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد جراء استمرار العدوان والحصار.



وشدد علي سرعة رفع خطة شاملة باحتياجات المستشفى الضرورية من التجهيزات الخاصة بأقسام العظام والطوارئ التوليدية والعيون للبحث عن مصادر دعم وتمويل.



وأكد محافظ صنعاء الحرص على توفير احتياجات المستشفى الكفيلة بتطوير مستوى الخدمات وتحسين الرعاية بالنزلاء والمصابين والجرحى ..لافتا الى اهمية دعم المستشفى لما له من اهمية بمديرية ارحب.

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