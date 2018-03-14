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وزير الخارجية يلتقي مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية
[14/مارس/2018] صنعاء - سبأ:
التقى وزير الخارجية المهندس هشام شرف اليوم، مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بصنعاء (أوتشا) جورج خوري.
جرى خلال اللقاء مناقشة أنشطة مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومساهماته في التخفيف من المعاناة التي يواجهها المواطن جراء العدوان والحصار المفروض على الشعب اليمني والذي تسبب في أسوأ كارثة إنسانية يشهدها العالم في تاريخه الحديث.
وأكد وزير الخارجية أن توجيهات المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني تقضي بتقديم كافة التسهيلات للمنظمات الدولية الإنسانية.
سبأ