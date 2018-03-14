تنفيذي الجبين بريمة يناقش آليات عمل المكاتب [14/مارس/2018] ريمة - سبأ:

ناقش المكتب التنفيذي بمديرية الجبين محافظة ريمة اليوم آليات العمل بالمكاتب الايرادية والخدمية والاجتماعية في إطار الخطة العامة والموحدة للسلطة المحلية بالمديرية ووحداتها الإدارية.



واستعرض الاجتماع بحضور امين عام محلي المديرية ماجد امين عددا من التقارير لفروع المكاتب التنفيذية حول الايرادات المشتركة والمحلية خلال الفترة من يناير وحتى فبراير من العام الحالي وتقرير مكتب الخدمة المدنية حول مستوى الانضباط الوظيفي لنفس الفترة.



وأكد امين محلي المديرية علي اهمية التركيز على رفع مستوي التحصيل الايرادي وتطوير الأداء الإداري والخدمي بما يتواكب مع المرحلة الراهنة وما تتطلبه من خطوات وإجراءات تسهم في تعزيز مستوى العمل التنفيذي في ظل التحديات الراهنة التي يواجهها الوطن جراء العدوان والحصار.



وأشار امين إلى ضرورة تفعيل دور كافة المكاتب الخدمية وتلمس هموم المواطنين وتلبية احتياجاتهم الضرورية وفقا للإمكانيات المتاحة علي مستوي المناطق والعزل.



وحث علي تفعيل الدور الرسمي للتحشيد والتعبئة العامة للتجنيد الطوعي عبر وزارة الدفاع والدفع بالشباب للالتحاق بمعسكرات الشرف والبطولة للدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره.

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