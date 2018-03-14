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آخر تحديث: الأربعاء، 14 - مارس - 2018 الساعة 06:00:06م
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مناقشة آلية تحسين عمل الإصلاحية المركزية بإب
[14/مارس/2018] إب - سبأ:
ناقش محافظ إب عبدالواحد صلاح اليوم مع المفتش العام بوزارة الداخلية اللواء إبراهيم المؤيد ورئيس مصلحة التأهيل والإصلاح اللواء عبدالله الهادي آلية تحسين عمل الإصلاحية المركزية بالمحافظة ومعالجة قضايا المعسرين.

واستعرض الاجتماع بحضور أمين عام محلي المحافظ أمين الورافي ووكيلا المحافظة عبدالواحد المروعي وعبدالرحمن الزكري، الجوانب المتصلة بمساهمة التجار وأصحاب رؤوس الأموال والخيرين في تخفيف معاناة المعسرين على ذمة قضايا مالية والتزامات للغير أو ديات والتكفل بدفعها.

وتطرق الاجتماع إلى جهود مصلحة السجون في هذا الجانب وما أثمرت عنه من تجاوب التجار للمساهمة في مساندة المعسرين تمهيدا لإطلاق سراحهم.

وفي الاجتماع أكد المحافظ صلاح استعداد قيادة المحافظة عقد لقاء مع التجار والخيرين للتفاعل مع هذه المبادة الإنسانية النبيلة لتقديم ما يمكن للإفراج عن المعسرين المسجونين على ذمة حقوق مالية للغير.

وأشار إلى أن الدين الإسلامي حث على التكافل والتراحم وتفريج كربة المحتاجين والمعسرين وغيرهم .. مبينا أن أبناء المحافظة سباقون في فعل الخير وإغاثة الفقراء والمحتاجين .

حضر الاجتماع مدير أمن المحافظة العميد محمد الشامي ومساعد مدير الأمن قائد فرع قوات الأمن المركزي العقيد أحمد مداعس.
سبأ
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