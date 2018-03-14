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آخر تحديث: الأربعاء، 14 - مارس - 2018 الساعة 06:00:06م
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  عربي ودولي
الخارجية الروسية تستدعي سفير بريطانيا لبحث قضية رجل المخابرات المزدوج
[14/مارس/2018] موسكو – سبأ:
إستدعت وزارة الخارجية الروسية اليوم الأربعاء السفير البريطاني لدى موسكو لوري بريستو للمرة الثانية منذ أمس الثلاثاء لبحث قضية تسميم رجل المخابرات المزدوج سيرغي سكريبال.

ونقلت وكالة (نوفوستي) الروسية للانباء عن مصدر في الخارجية الروسية قوله أن السفير البريطاني التقى رئيس القسم الأوروبي بالوزارة إيغور نيفيروف وبحث معه قضية سكريبال التي تتهم فيها لندن الجانب الروسي بالتورط في تسميمه.

ويوم أمس استدعت الخارجية الروسية السفير البريطاني واجتمع مع النائب الأول لوزير الخارجية فلاديمير تيتوف لبحث القضية نفسها.
سبأ
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