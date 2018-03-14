محافظ ذمار يتفقد المركز الصحي في منطقة بني سلامة بالمنار [14/مارس/2018] ذمار - سبأ:

اطلع محافظ ذمار محمد حسين المقدشي، اليوم على مستوى تقديم الخدمات الطبية في المركز الصحي بمنطقة بني سلامة مديرية المنار .



واستمع المحافظ المقدشي من القائمين على المركز إلى شرح عن الخدمات الصحية المقدمة للمرضى وكذا الصعوبات التي يواجهها والأجهزة والأدوية التي يحتاجها لتقديم خدمات الولادة والصحة الانجابية.



وخلال الزيارة أكد المحافظ المقدشي اهمية الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للتخفيف من معاناة المواطنين في ظل الاوضاع الراهنة التي يمر بها الوطن جراء العدوان والحصار.



وشدد على ضرورة الاستفادة من الدعم المقدم من المنظمات الدولية وتسخيرها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتوفير الاجهزة الطبية والأدوية خصوصا ادوية الامراض المزمنة.



وأكد ان السلطة المحلية ستولي كافة المرافق الصحية وخاصة في المناطق البعيدة عن مركز المحافظة كامل الاهتمام من خلال التواصل مع المنظمات المانحة ودعوتها لتوفير الامكانيات الطبية الازمة لهذه المرافق.



ووجه المحافظ المقدشي بتوفير الادوات والأجهزة الضرورية للمركز للقيام بدوره في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بالمنطقة.

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