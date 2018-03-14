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آخر تحديث: الأربعاء، 14 - مارس - 2018 الساعة 04:30:18م
خسائر كبيرة للعدو ومرتزقته في عمليات نوعية للجيش واللجان الشعبية
نفذ الجيش واللجان الشعبية عمليات نوعية على تجمعات الجيش السعودي ومرتزقته ، فيما دكت المدفعية مواقعهم في عدد من الجبهات وكبدتهم خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد خلال الـ24 ساعة الماضية .
نجاة رئيس الوزراء ورئيس المخابرات الفلسطينيين من هجوم مسلح استهدفهما في غزة
نجا رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج من هجوم مسلح استهدفهما في قطاع غزة اليوم الثلاثاء.
ارتفاع مؤشر سوق مسقط العماني للأوراق المالية
ارتفع مؤشر سوق مسقط (30) العماني للأوراق المالية (37ر24) نقطة وبنسبة (50ر0) في المائة اليوم الثلاثاء، ليغلق عند مستوى (79ر4899) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (42ر4875) نقطة.
​الأهلي يحرز لقبه 40 في الدوري المصري
توج فريق الأهلي رسميًا بلقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم مساء امس للمرة 40 في تاريخه، بعدما تعادل المصري مع الإنتاج الحربي سلبيًا، في إستاد برج العرب بالإسكندرية، لحساب الجولة 29 من المسابقة.
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مؤسسة بنان توزع 126 سلة غذائية للمعلمين في مديرية شعوب بالأمانة
[14/مارس/2018] صنعاء - سبأ:
وزعت مؤسسة بنان التنموية الخيرية بأمانة العاصمة اليوم 126 سلة غذائية للكادر التعليمي بمدرستي علي بن أبى طالب والفاروق في مديرية شعوب.

وخلال التوزيع ثمن كل من مديرة مدرسة الفاروق فايزة الرماح، ووكيل مدرسة علي بن ابي طالب' عبدالرزاق الجراش دعم المؤسسة للمعلمين والتربويين كمساهمة منها لاستمرار العملية التعليمية جراء الاوضاع الصعبة التي فرضها العدوان والحصار.

وكانت مؤسسة بنان قد وزعت الاسبوع الماضي 150 سلة غذائية للكادر التعليمي بمدرسة علي عبدالمغني ومعهد أروى التقني في مديرية الوحدة بأمانة العاصمة.
سبأ
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