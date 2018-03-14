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مؤسسة بنان توزع 126 سلة غذائية للمعلمين في مديرية شعوب بالأمانة
[14/مارس/2018] صنعاء - سبأ:
وزعت مؤسسة بنان التنموية الخيرية بأمانة العاصمة اليوم 126 سلة غذائية للكادر التعليمي بمدرستي علي بن أبى طالب والفاروق في مديرية شعوب.
وخلال التوزيع ثمن كل من مديرة مدرسة الفاروق فايزة الرماح، ووكيل مدرسة علي بن ابي طالب' عبدالرزاق الجراش دعم المؤسسة للمعلمين والتربويين كمساهمة منها لاستمرار العملية التعليمية جراء الاوضاع الصعبة التي فرضها العدوان والحصار.
وكانت مؤسسة بنان قد وزعت الاسبوع الماضي 150 سلة غذائية للكادر التعليمي بمدرسة علي عبدالمغني ومعهد أروى التقني في مديرية الوحدة بأمانة العاصمة.
سبأ