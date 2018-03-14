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ورشة علمية بصنعاء عن مرض الفشل الكلوي
[14/مارس/2018] صنعاء - سبأ:
عقد بصنعاء اليوم ورشة عمل علمية في إطار المؤتمر الأول لمرضى الفشل الكلوي الذي تنظمها مؤسسة الشفقة لرعاية مرضى الفشل الكلوي والسرطان والمنتدى الإنساني فرع اليمن بالتعاون مع مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا.

 واستعرضت الورشة التي شارك فيها استشاريو واخصائيون وأطباء مرضى الكلى والمسالك البولية ، محاور علمية عن مرض الفشل الكلوي في اليمن وعملية زراعة الكلى  والفشل الكلوي الحاد والعادي وكيفية علاجهما .

  وفي الورشة اشار مدير عام المنشآت الخاصة بوزارة الصحة العامة والسكان عبدالله شديق الى معاناة مرض الفشل الكلوي والسرطان ومرضى الأمراض المزمنة  في اليمن نتيجة انعدام المواد الطبية والمحاليل والمعدات جراء استمرار العدوان والحصار.

  وأعرب عن أمله في أن يخرج مؤتمر الكلى بمخرجات وتوصيات تطبق على أرض الواقع لتخفيف معاناة مرض الفشل الكلوي ودعم المراكز التي تقدمها خدماتها لهؤلاء المرضى.

  ودعا رجال المال و الأعمال إلى المساهمة في التخفيف من معاناة المرض ودعم المراكز وتوفير الأدوية الخاصة بمرض الفشل الكلوي.

من جانبه اشار  المدير التنفيذي لمؤسسة الشفقة لرعاية مرضى الفشل الكلوي والسرطان الدكتور منصور القطريفي إلى أن المؤتمر الأول لمرضى الفشل الكلوي الذي سيعقد غدا بصنعاء وتنظمه المؤسسة بالتعاون مع المنتدى الإنساني فرع اليمن يهدف إلى الاسهام في حل مشاكل المرضى المصابين بالفشل الكلوي الذين تزاداد اعدادهم كل يوم ولفت الإنتباه إلى معاناتهم وآلامهم .

   وتطرق إلى حجم معاناة مرضى الفشل الكلوي في اليمن والذي بلغ عددهم 25 ألف مصابة ومصابة في عموم المحافظات مما يتطلب حشد الجهود الرسمية والشعبية لدعم هؤلاء المرضى والتخفيف من معاناتهم واوجاعهم ؟

    واستعرض أنشطة وبرامج مؤسسة الشفقة لرعاية مرض الفشل الكلوي والسرطان الهادفة إلى تقديم الرعاية الصحية والاجتماعية والدعم النفسي للمرضى وتقديم المساعدات العينية والنقدية للمرضى وأحياء روح التكافل الاجتماعي في المجتمع .

  وأشار الدكتور القطريفي إلى أن المؤسسة تعمل على توفير السكن والتغذية والعلاجات والمجارحة وتوفير المواصلات وكفالة عدد من المرضى والتوعية الصحية وغيرها من الخدمات ، لافتا إلى أنه استفاد من المؤسسة حتى 2017م أربعة الاف مريض ومريضة .

     وناشد كافة المنظمات الدولية العاملة في المجال الصحي لممارسة دورها الإنساني وحشد الجهود للسماح بدخول المحاليل الخاصة بمراكز الغسيل الكلوي والعمل على دعم المراكز بما يسهم في استمرار نشاطها .

     بدوره تطرق مدير عام مستشفى العلوم والتكنولوجيا فهمي الحكيمي إلى ما يعانيه مرض الفشل الكلوي في اليمن خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد جراء العدوان والحصار.

     واستعرض جهود المستشفى في التخفيف من معاناة المرض من خلال فتح المراكز والأقسام الخاصة بهذا المرض وكذا زراعة الكلى حيث عمل المستشفى على 100 عملية زراعة كلى .. مشيرا أن الكوادر اليمنية على قدر من المسؤولية تجاه المجتمع والوطني ، مثمنا جهود ودعم وزارة الصحة لمركز زراعة الكلى بالمستشفى .

وأعلن مدير المستشفى عن تبرع المستشفى بخمسين جلسة غسيل لصالح صندوق مرض الفشل الكلوي.

تخلل الورشة عرض عن حجم مرض الفشل الكلوي في اليمن ومعاناة المرضى خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.

    ويهدف المؤتمرالذي سيعقد غدا إلى لفت الإنتباه لما يعانيه مرضى الفشل الكلوي في اليمن خاصة بعد توقف كثير من المراكز، وكذا تأسيس صندوق لمرض الغسيل والعمل على توفير 10 الاف غسلة من المتبرعين خلال المؤتمر.
سبأ
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