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تفقد حملة التحصين ضد مرض الدفتيريا في مديرية الخبت بالمحويت
[14/مارس/2018] المحويت - سبأ:
تفقد مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة المحويت الدكتور أمين حبيش اليوم سير عمل الفرق الميدانية في حملة التحصين ضد وباء الدفتيريا.
وأشاد بأداء الفرق الثابتة والمتحركة وحرصهم علي إنجاح الحملة لوقاية الاطفال من عمر ست اسابيع الي 15 سنة من هذا المرض ..مثمنا ايضاً جهود المتطوعات في تكثيف حملة التوعية الي المنازل والمدارس والتجمعات السكانية حرصاً علي صحة الأطفال.
وجدد دعوته أولياء الأمور ومشائخ وأعيان المديرية والشخصيات الاجتماعية إلي المزيد من التعاون مع الفرق الصحية والدفع بأبناؤهم نحو مراكز التحصين التي ينتهي عملها غدا الخميس.
سبأ