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آخر تحديث: الأربعاء، 14 - مارس - 2018 الساعة 04:30:18م
خسائر كبيرة للعدو ومرتزقته في عمليات نوعية للجيش واللجان الشعبية
نفذ الجيش واللجان الشعبية عمليات نوعية على تجمعات الجيش السعودي ومرتزقته ، فيما دكت المدفعية مواقعهم في عدد من الجبهات وكبدتهم خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد خلال الـ24 ساعة الماضية .
نجاة رئيس الوزراء ورئيس المخابرات الفلسطينيين من هجوم مسلح استهدفهما في غزة
نجا رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج من هجوم مسلح استهدفهما في قطاع غزة اليوم الثلاثاء.
ارتفاع مؤشر سوق مسقط العماني للأوراق المالية
ارتفع مؤشر سوق مسقط (30) العماني للأوراق المالية (37ر24) نقطة وبنسبة (50ر0) في المائة اليوم الثلاثاء، ليغلق عند مستوى (79ر4899) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (42ر4875) نقطة.
​الأهلي يحرز لقبه 40 في الدوري المصري
توج فريق الأهلي رسميًا بلقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم مساء امس للمرة 40 في تاريخه، بعدما تعادل المصري مع الإنتاج الحربي سلبيًا، في إستاد برج العرب بالإسكندرية، لحساب الجولة 29 من المسابقة.
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  محلي
تفقد حملة التحصين ضد مرض الدفتيريا في مديرية الخبت بالمحويت
[14/مارس/2018] المحويت - سبأ:
تفقد مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة المحويت الدكتور أمين حبيش اليوم سير عمل الفرق الميدانية في حملة التحصين ضد وباء الدفتيريا.

  وأشاد بأداء الفرق الثابتة والمتحركة  وحرصهم علي إنجاح الحملة لوقاية الاطفال من عمر ست اسابيع الي 15 سنة من هذا المرض ..مثمنا ايضاً جهود المتطوعات في تكثيف حملة التوعية الي المنازل والمدارس والتجمعات السكانية حرصاً علي صحة الأطفال.

وجدد دعوته أولياء الأمور ومشائخ وأعيان المديرية والشخصيات الاجتماعية إلي المزيد من التعاون مع الفرق الصحية والدفع بأبناؤهم نحو مراكز التحصين التي ينتهي عملها غدا الخميس.
سبأ
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