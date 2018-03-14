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آخر تحديث: الأربعاء، 14 - مارس - 2018 الساعة 04:31:44م
خسائر كبيرة للعدو ومرتزقته في عمليات نوعية للجيش واللجان الشعبية
نفذ الجيش واللجان الشعبية عمليات نوعية على تجمعات الجيش السعودي ومرتزقته ، فيما دكت المدفعية مواقعهم في عدد من الجبهات وكبدتهم خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد خلال الـ24 ساعة الماضية .
نجاة رئيس الوزراء ورئيس المخابرات الفلسطينيين من هجوم مسلح استهدفهما في غزة
نجا رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج من هجوم مسلح استهدفهما في قطاع غزة اليوم الثلاثاء.
ارتفاع مؤشر سوق مسقط العماني للأوراق المالية
ارتفع مؤشر سوق مسقط (30) العماني للأوراق المالية (37ر24) نقطة وبنسبة (50ر0) في المائة اليوم الثلاثاء، ليغلق عند مستوى (79ر4899) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (42ر4875) نقطة.
​الأهلي يحرز لقبه 40 في الدوري المصري
توج فريق الأهلي رسميًا بلقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم مساء امس للمرة 40 في تاريخه، بعدما تعادل المصري مع الإنتاج الحربي سلبيًا، في إستاد برج العرب بالإسكندرية، لحساب الجولة 29 من المسابقة.
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محافظ المحويت يطلع علي عمل مكتب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
[14/مارس/2018] المحويت - سبأ:
أطلع محافظ المحويت فيصل أحمد حيدر اليوم علي سير عمل مكتب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) والصعوبات التي يواجهها في التغطية الصحفية المواكبة لأنشطة المحافظة.

واستمع خلال زيارته لمكتب الوكالة إلي شرح توضيحي من مدير عام مكتب الوكالة جميل القشم عن آلية وضوابط إنجاح العمل الصحفي بالتنسيق والتعاون مع قيادة المحافظة والسلطة المحلية والمكاتب التنفيذية لتذليل أي صعوبات.

وأكد محافظ المحويت أن المرحلة الراهنة تستدعي تكثيف جهود الاعلاميين والصحفيين لمواجهة العدوان وفضح جرائمة وحصاره لليمن وشعبه.

وأشاد بمستوي الانجاز والاداء الصحفي النوعي لطاقم مكتب وكالة الأنباء اليمنية بالمحويت وحرصه علي إبراز كافة أعمال وانشطة المحافظة أول بأول رغم التحديات الراهنة.
سبأ
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