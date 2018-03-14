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محافظ المحويت يطلع علي عمل مكتب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
[14/مارس/2018] المحويت - سبأ:
أطلع محافظ المحويت فيصل أحمد حيدر اليوم علي سير عمل مكتب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) والصعوبات التي يواجهها في التغطية الصحفية المواكبة لأنشطة المحافظة.
واستمع خلال زيارته لمكتب الوكالة إلي شرح توضيحي من مدير عام مكتب الوكالة جميل القشم عن آلية وضوابط إنجاح العمل الصحفي بالتنسيق والتعاون مع قيادة المحافظة والسلطة المحلية والمكاتب التنفيذية لتذليل أي صعوبات.
وأكد محافظ المحويت أن المرحلة الراهنة تستدعي تكثيف جهود الاعلاميين والصحفيين لمواجهة العدوان وفضح جرائمة وحصاره لليمن وشعبه.
وأشاد بمستوي الانجاز والاداء الصحفي النوعي لطاقم مكتب وكالة الأنباء اليمنية بالمحويت وحرصه علي إبراز كافة أعمال وانشطة المحافظة أول بأول رغم التحديات الراهنة.
سبأ