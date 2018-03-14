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إزالة مخالفة بناء بمقبره النجيمات الشمالية بمديرية السبعين بأمانة العاصمة
[14/مارس/2018] صنعاء - سبأ:
أزالت الجهات الأمنية ومكتب الاوقاف والإرشاد بمديرية السبعين بأمانة العاصمة اليوم مخالفة استحداث بناء منزل مع سور داخل مقبرة النجيمات الشمالية تعود لأملاك الأوقاف بالأمانة.

 وأوضح مدير عام مديرية السبعين محمد ناجي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مكتب الأوقاف والإرشاد مع الجهات الأمنية أزالت مخالفه قام بها أحد المواطنين تمثلت باستحداث بناء جديد داخل مقبرة النجميات الشمالية,اضافة إلى إزالة بناء سور بغرض الاستيلاء على قطعة الارض المتبقية
والخالية من القبور والتي تعود لأملاك الأوقاف بمديرية السبعين.

     وأكد ناجي أن الجهات الأمنية لن تتهاون في اداء مهامها وواجباتها وستتعامل مع أي اعتداءات تطال أملاك وأراضي الدولة والأوقاف في المديرية خاصة المقابر منها، منوهاً بأن البعض من ضعفاء النفوس يحاول استغلال الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد جراء العدوان الغاشم بالاعتداء على
اراضي واملاك الاوقاف المختلفة.

     وشدد على جميع المسئولين والمختصين بالمديرية بتحمل مسئولياتهم القانونية في الحفاظ على أراضي وأملاك الدولة والأوقاف داخل المديرية .. مؤكداً بأن المعتدين في هذه المخالفة الوقفية سيتم إحالتهم إلى النيابة العامة والقضاء لينالوا جزاءهم العادل.

     فيما بيًن مدير مكتب الأوقاف والإرشاد بالمديرية رمزي الهمداني، أنه تم ضبط 98 مخالفه متنوعة خلال العام الماضي 2017م بين عينية ومادية واستغلال عقار وممتلكات خاصة بالأوقاف منها 18 اعتداء ومخالفه بناء بحق أراضي الأوقاف .. بالإضافة إلى ضبط 8 مخالفات واعتداء تم ضبطها منذ بداية العام الجاري 2018م.
سبأ
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