محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل خسائر كبيرة للعدو ومرتزقته في عمليات نوعية للجيش واللجان الشعبية صنعاء - سبأ :

نفذ الجيش واللجان الشعبية عمليات نوعية على تجمعات الجيش السعودي ومرتزقته ، فيما دكت المدفعية مواقعهم في عدد من الجبهات وكبدتهم خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد خلال الـ24 ساعة الماضية .



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية(سبأ) أن أبطال الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية نوعية على مواقع مرتزقة العدوان في صفر الحنايا بجبهة حام بمديرية المتون محافظة الجوف أدت إلى مصرع وإصابة عدد منهم .



كما هاجم الجيش واللجان مواقع للمرتزقة في معسكر السلان ووادي ملحان وجبهة وقز بمديرية المصلوب ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم , فيما فجرت وحدة الهندسة آلية عسكرية محملة بالمرتزقة في منطقة صبرين بمديرية خب والشعف.



وأكد المصدر مصرع القيادي منصور النجار أمير ما يسمى تنظيم القاعدة في العدين بنيران الجيش واللجان الشعبية في مديرية مذيخرة بمحافظة إب إثر مهاجمته لإحدى النقاط الأمنية .



وفي محافظة تعز تم تدمير مدرعة عسكرية للمرتزقة بصاروخ موجه ومصرع من كانوا على متنها كما تم قنص أحد المرتزقة جنوب الساحل الغربي .



وأشار المصدر إلى سقوط قتلى وجرحى من المرتزقة إثر إطلاق الجيش واللجان صلية من صواريخ الكاتيوشا وعدد من قذائف المدفعية على تجمعاتهم وآلياتهم في معسكر خالد والتبة الحمراء وجنوب جسر الهاملي بمديرية موزع .



كما قصفت مدفعية الجيش واللجان تجمعات للمرتزقة شمال صحراء ميدي ما أدى إلى مقتل وجرح عدد منهم .



وذكر المصدر أن قصفاً مدفعياً للجيش واللجان الشعبية استهدف تجمعات لجنود العدو السعودي غرب رقابة قيس في جيزان ، فيما تم قنص ثلاثة جنود سعوديين في مواقع الحسكول وتبة النسور بجبل قيس وفي التبة الحمراء بالخوبة .



وفي نجران تم استهداف تجمعات للجنود السعوديين في طلعة رجلا وموقع الشرفة بقذائف المدفعية ، كما دكت المدفعية تجمعات للمرتزقة في مرتفع الفراص بالأجاشر و قبالة منفذ الخضراء ، و تم إحراق مخزن أسلحة للجيش السعودي في رقابة الحمر .



ولفت المصدر إلى قنص أربعة من مرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ علب في عسير .







[14/مارس/2018]