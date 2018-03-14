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آخر تحديث: الأربعاء، 14 - مارس - 2018 الساعة 01:11:39م
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فعاليتان احتفاليتان بذكرى ميلاد السيدة فاطمة الزهراء في شبام وحفاش
[14/مارس/2018]
المحويت - سبأ :
أقيمت بمديريتي شبام وحفاش محافظة المحويت فعاليتان احتفاليتان بذكرى ميلاد السيدة فاطمة الزهراء واليوم العالمي للمرأة .

وخلال الفعاليتين اللتين نظمتهما الهيئة النسائية لأنصار الله بالمديريتين ألقيت كلمات أشارت إلى الفضائل الحميدة التي تحلت بها السيدة فاطمة الزهراء رضوان الله عليها ومكانتها في الإسلام.

وحثت الكلمات على أهمية استلهام الدروس العظيمة في الصبر والتضحية و الاقتداء بنهج السيدة فاطمة وسلوكها في الكفاح و الاستفادة سيرتها العظيمة .

وأشادت الكلمات بصمود المرأة اليمنية وصبرها وثباتها في مواجهة العدوان دفاعا عن عزتها و كرامتها مستمدة ذلك الصمود من سيرة السيدة فاطمة الزهراء وأتباع أخلاقها وصفاتها الكريمة .

تخلل الفعاليتين فقرات متنوعة وعروض مسرحية وقصائد شعرية .

سبأ
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