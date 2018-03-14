محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل طيران العدوان يستهدف عدداً من محافظات الجمهورية بـ 24 غارة محافظات - سبأ :

استهدف طيران العدوان الأمريكي السعودي عدداً من محافظات الجمهورية بـ 24 غارة ، وتعرضت المناطق الحدودية لقصف صاروخي ومدفعي خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية أسفر عن أضرار في مزارع المواطنين .



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن غارة على منطقة الأزقول بمديرية سحار في محافظة صعدة ، واستهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي منطقة الغور بمديرية غمر و مناطق متفرقة من مديرية شدا ما أدى إلى أضرار في مزارع المواطنين .



وشن طيران العدوان ثلاث غارات على تبة العرة شمال مطار صنعاء الدولي و غارتين على معهد الشرطة بمدينة ذمار ، كما شن غارة بالقرب من مفرق الوازعية في محافظة تعز .



وذكر المصدر أن الطيران المعادي شن غارتين على مديرية صرواح بمحافظة مأرب ، و أربع غارات على مناطق متفرقة من مديرية المصلوب بمحافظة الجوف ، واستهدف بخمس غارات مديريتي حرض وميدي في محافظة حجة .



وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان الأمريكي السعودي شن ست غارات على منطقتي الثعالب والعليب بمديرية القريشية في محافظة البيضاء .







سبأ [14/مارس/2018]سبأ