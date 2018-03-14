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آخر تحديث: الأربعاء، 14 - مارس - 2018 الساعة 01:11:39م
خسائر كبيرة للعدو ومرتزقته في عمليات نوعية للجيش واللجان الشعبية
نفذ الجيش واللجان الشعبية عمليات نوعية على تجمعات الجيش السعودي ومرتزقته ، فيما دكت المدفعية مواقعهم في عدد من الجبهات وكبدتهم خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد خلال الـ24 ساعة الماضية .
نجاة رئيس الوزراء ورئيس المخابرات الفلسطينيين من هجوم مسلح استهدفهما في غزة
نجا رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج من هجوم مسلح استهدفهما في قطاع غزة اليوم الثلاثاء.
ارتفاع مؤشر سوق مسقط العماني للأوراق المالية
ارتفع مؤشر سوق مسقط (30) العماني للأوراق المالية (37ر24) نقطة وبنسبة (50ر0) في المائة اليوم الثلاثاء، ليغلق عند مستوى (79ر4899) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (42ر4875) نقطة.
الأهلي يحرز لقبه 40 في الدوري المصري
توج فريق الأهلي رسميًا بلقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم مساء امس للمرة 40 في تاريخه، بعدما تعادل المصري مع الإنتاج الحربي سلبيًا، في إستاد برج العرب بالإسكندرية، لحساب الجولة 29 من المسابقة.
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العدوان السعودي على اليمن
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طيران العدوان يشن 12 غارة على مطار صنعاء الدولي
[14/مارس/2018]
صنعاء - سبأ :
شن طيران العدوان الأمريكي السعودي اليوم 12غاراة على العاصمة صنعاء.
وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الغارات استهدفت مطار صنعاء الدولي .
سبأ
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