[13/مارس/2018]
صنعاء - سبأ :
تواصلت بمديرية بني حشيش محافظة صنعاء اليوم المسابقات العلمية والثقافية الفنية للمرحلة الأساسية، ينظمها قسم الأنشطة المدرسية بمكتب التربية.
وأكد وكيل وزارة التربية لقطاع التعليم أحمد النونو خلال حضوره جانب من المسابقات اليوم، أهمية تنفيذ الأنشطة المدرسية لتنمية قدرات الطلاب وخلق التنافس بين المدارس واكتشاف المواهب.
وأشاد بجهود مكتب التربية بالمديرية وقسم الأنشطة المدرسية لتنظيم هذه الأنشطة.. مثمنا دور مجالس الآباء في دعم تنظيم الأنشطة المدرسية واستمرارية العملية التعليمية.
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