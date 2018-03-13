مصرع عدد من المرتزقة بقصف صاروخي ومدفعي وتدمير مدرعة في تعز [13/مارس/2018] تعز - سبأ :

لقي عدد من مرتزقة العدوان الأمريكي السعودي مصرعهم وأصيب آخرون اليوم بقصف صاروخي ومدفعي وتدمير مدرعة في تعز.



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه تم إطلاق صلية من صواريخ الكاتيوشا وعدد من قذائف المدفعية على تجمعات لمرتزقة العدوان وآلياتهم في معسكر خالد والتبة الحمراء وجنوب جسر الهاملي بمديرية موزع ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.



وأشار المصدر إلى تدمير مدرعة عسكرية تابعة للمرتزقة بصاروخ موجه ومصرع من كانوا على متنها جنوب الساحل الغربي .



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