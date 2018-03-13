[13/مارس/2018]
المحويت - سبأ :
ناقش اجتماع بمحافظة المحويت اليوم ضم مدير مكتب التربية محمد نسر الآنسي ومدير مكتب وزير التربية أحمد البشري، سير العملية التعليمية بالمحافظة والصعوبات التي تواجهها.
وتطرق الاجتماع إلى احتياجات العملية التعليمية والسبل الكفيلة بمعالجة الصعوبات التي تواجهها في ظل الأوضاع الراهنة.
وثمن مدير مكتب وزير التربية جهود قيادة وكادر مكتب التربية بالمحافظة .. مؤكدا أهمية تفعيل المشاركة المجتمعية ومجالس الآباء للمساهمة في تجاوز التحديات الراهنة.
حضر الاجتماع عضو المجلس المحلي بمديرية شبام عمار خميس وعدد من القيادات التربوية ومدراء ورؤساء أقسام الإدارات المختصة.
سبـأ