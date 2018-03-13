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آخر تحديث: الأربعاء، 14 - مارس - 2018 الساعة 12:21:30ص
رئيس الوزراء يناقش مع ممثل الصحة العالمية سبل الحد من التحديات الصحية
ناقش رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اليوم بصنعاء مع الممثل المقيم لمنظمة الصحة العالمية في اليمن نيفيو زجاريا، الجهود المشتركة في مواجهة التحديات التي يواجهها القطاع الصحي في ظل العدوان والحصار.
نجاة رئيس الوزراء ورئيس المخابرات الفلسطينيين من هجوم مسلح استهدفهما في غزة
نجا رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج من هجوم مسلح استهدفهما في قطاع غزة اليوم الثلاثاء.
ارتفاع مؤشر سوق مسقط العماني للأوراق المالية
ارتفع مؤشر سوق مسقط (30) العماني للأوراق المالية (37ر24) نقطة وبنسبة (50ر0) في المائة اليوم الثلاثاء، ليغلق عند مستوى (79ر4899) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (42ر4875) نقطة.
الأهلي يحرز لقبه 40 في الدوري المصري
توج فريق الأهلي رسميًا بلقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم مساء امس للمرة 40 في تاريخه، بعدما تعادل المصري مع الإنتاج الحربي سلبيًا، في إستاد برج العرب بالإسكندرية، لحساب الجولة 29 من المسابقة.
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العدوان السعودي على اليمن
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طيران العدوان يشن خمس غارات على حرض وميدي
[13/مارس/2018]
حجة - سبأ :
شن طيران العدوان الأمريكي السعودي اليوم خمس غارات على محافظة حجة.
وأوضح مصدر محلي بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن خمس غارات على مديريتي حرض وميدي.
سبـأ
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