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آخر تحديث: الثلاثاء، 13 - مارس - 2018 الساعة 11:49:14م
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نائبة بعثة لجنة الصليب تطلع على الخدمات الطبية بمستشفى الثورة بالحديدة
[13/مارس/2018]
الحديدة - سبأ :
 أشاد رئيس هيئة مستشفى الثورة العام بالحديدة الدكتور خالد أحمد سهيل بجهود مكتب بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالحديدة وتواصله المستمر مع الهيئة للاطلاع على احتياجاتها خلال هذه المرحلة .

وثمن الدكتور سهيل خلال لقائه اليوم نائبة مدير البعثة في اليمن الدكتورة فريا رادي والوفد المرافق لها، دعم اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولية للهيئة والذي ساهم في تعزيز الخدمات التي تقدمها للمواطنين وخصوصا جرحى العدوان .

إلى ذلك اطلعت نائبة مدير بعثة اللجنة الدولية والوفد المرافق، على الخدمات الطبية والعلاجية التي تقدمها الهيئة للمواطنين.

حيث تفقدت مستوى الخدمات الطبية بمركز طوارئ الأطفال والطوارئ العامة ومركز سوء التغذية وقسم العناية المركزة للأطفال.

وأشادت المسؤولة الدولية بالجهود التي تبذلها قيادة الهيئة والعاملين فيها وحرصهم على استمرار تقديم الخدمة للمجتمع رغم شحة الإمكانات .

ولفتت إلى أن زيارتها للهيئة تأتي في إطار التنسيق المشترك والتعرف على أهم الجوانب التي يمكن للبعثة دعمها لتقديم خدمة أفضل للمواطنين.

سبـأ
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