محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الخميس بصنعاء .. ورشة عمل لمناقشة مسودة تقرير رصد جرائم الحرب في اليمن صنعاء - سبأ :

تقام بعد غد الخميس بصنعاء ورشة عمل لمناقشة مسودة التقرير الخاص برصد عدد من جرائم الحرب في اليمن تنظمها مؤسسة الشرق الأوسط للتنمية وحقوق الإنسان .



وأوضح رئيس المؤسسة عبدالله علاو أن 30 حقوقياً وقانونياً سيناقشون في الورشة مسودة التقرير الخاص برصد عدد من جرائم الحرب في اليمن كنموذج للجرائم التي ارتكبت من قبل التحالف السعودي في سبع محافظات يمنية والتي تم رصدها وتوثيقها من قبل المؤسسة بالتعاون مع عدد من منظمات المجتمع المدني .





وأشار إلى أن الورشة تأتي في إطار مشروع تعزيز دور الآليات الدولية للمساءلة الجنائية لمرتكبي جرائم الحرب في اليمن الذي تنفذه المؤسسة.



وأكد رئيس المؤسسة أن المشروع يهدف إلى تعزيز المساءلة الجنائية لمرتكبي جرائم الحرب في اليمن حول قضايا حقوق الإنسان عبر تعزيز قدرات المحامين والناشطين والمراقبين والصحافيين على مراقبة وتوثيق التعديات على حقوق الإنسان المرتبطة بجرائم الحرب واستخدام الآليات الدولية في الدفاع على الصعيدين المحلي والدولي.

سبـأ [13/مارس/2018]سبـأ