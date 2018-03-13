[13/مارس/2018]
الجوف - سبأ :
ناقش محافظ الجوف سام الملاحي اليوم مع مدير مؤسسة بناء للتنمية علي المندليق المشاريع والبرامج والأنشطة التي تنفذها المؤسسة في المجال الصحي بالمحافظة وخطة تدخلاتها للعام 2018م.
وتطرق الاجتماع الذي حضره مدير فرع الهيئة الوطنية للشئون الإنسانية أحمد مسيح و القائم بأعمال مدير الشرطة حميد الرازحي إلى المعوقات والإشكاليات الميدانية التي تواجه العمل الإنساني بالمحافظة .
وفي الإجتماع أكد المحافظ الملاحي حرص السلطة المحلية على تذليل كافة الصعوبات وتسهيل أنشطة وبرامج العمل الإنساني على كافة المستويات وبما يكفل تخفيف معاناة المواطنين جراء العدوان والحصار الجائر و وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين.
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