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آخر تحديث: الثلاثاء، 13 - مارس - 2018 الساعة 11:04:44م
رئيس الوزراء يناقش مع ممثل الصحة العالمية سبل الحد من التحديات الصحية
ناقش رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اليوم بصنعاء مع الممثل المقيم لمنظمة الصحة العالمية في اليمن نيفيو زجاريا، الجهود المشتركة في مواجهة التحديات التي يواجهها القطاع الصحي في ظل العدوان والحصار.
نجاة رئيس الوزراء ورئيس المخابرات الفلسطينيين من هجوم مسلح استهدفهما في غزة
نجا رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج من هجوم مسلح استهدفهما في قطاع غزة اليوم الثلاثاء.
ارتفاع مؤشر سوق مسقط العماني للأوراق المالية
ارتفع مؤشر سوق مسقط (30) العماني للأوراق المالية (37ر24) نقطة وبنسبة (50ر0) في المائة اليوم الثلاثاء، ليغلق عند مستوى (79ر4899) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (42ر4875) نقطة.
​الأهلي يحرز لقبه 40 في الدوري المصري
توج فريق الأهلي رسميًا بلقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم مساء امس للمرة 40 في تاريخه، بعدما تعادل المصري مع الإنتاج الحربي سلبيًا، في إستاد برج العرب بالإسكندرية، لحساب الجولة 29 من المسابقة.
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الاحتفاء بذكرى ميلاد السيدة فاطمة الزهراء بمديرية جحانة
[13/مارس/2018]
صنعاء - سبأ  :
 نظمت السلطة المحلية بمديرية جحانة في محافظة صنعاء بالتعاون مع مكتب التربية والتعليم بالمحافظة اليوم فعالية اليوم المفتوح احتفاء بذكرى ميلاد السيدة فاطمة الزهراء.

وفي الفعالية استعرض مدير مكتب التربية بالمحافظة هادي عمار مناقب السيدة فاطمة الزهراء.. مؤكداً أهمية الاحتفاء بذكرى ميلادها وضرورة الاقتداء بها .

كما ألقيت العديد من الكلمات أشارت إلى لمحات من حياة السيدة فاطمة الزهراء ومناقبها ودورها في نشر الرسالة الإسلامية.

تخلل الفعالية التي حضرها مديرا المديرية محمد البشاري ومكتب التربية بالمديرية ناجي عز الدين فقرات فنية ومعرض تشكيلي جسد الصمود في مواجهة العدوان.

سبـأ
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