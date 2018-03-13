[13/مارس/2018]
صنعاء - سبأ :
نظمت السلطة المحلية بمديرية جحانة في محافظة صنعاء بالتعاون مع مكتب التربية والتعليم بالمحافظة اليوم فعالية اليوم المفتوح احتفاء بذكرى ميلاد السيدة فاطمة الزهراء.
وفي الفعالية استعرض مدير مكتب التربية بالمحافظة هادي عمار مناقب السيدة فاطمة الزهراء.. مؤكداً أهمية الاحتفاء بذكرى ميلادها وضرورة الاقتداء بها .
كما ألقيت العديد من الكلمات أشارت إلى لمحات من حياة السيدة فاطمة الزهراء ومناقبها ودورها في نشر الرسالة الإسلامية.
تخلل الفعالية التي حضرها مديرا المديرية محمد البشاري ومكتب التربية بالمديرية ناجي عز الدين فقرات فنية ومعرض تشكيلي جسد الصمود في مواجهة العدوان.
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