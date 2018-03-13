محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اجتماع برئاسة وزير المياه والبيئة يناقش سير العمل بمؤسسة المياه بالحديدة الحديدة - سبأ :

ناقش اجتماع بالمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالحديدة اليوم برئاسة وزير المياه والبيئة المهندس نبيل عبدالله الوزير، سير العمل بالمؤسسة وخطتها السنوية للعام 2018م.



وفي الاجتماع الذي حضره وكيل المحافظة للشؤون الفنية عبد الله أبكر يماني، استعرض مدير عام المؤسسة زيد الكحلاني، آلية العمل بالمؤسسة وما تم انجازه من المشاريع التي تم الإعداد لها بناء على الخطط والدراسات، إضافة إلى الصعوبات والحلول والمعالجات لها.



وتطرق الاجتماع إلى أداء الشبكة ومدى تغطيتها للأحياء والمناطق السكنية والتي بلغت 80 بالمائة من المساحة المأهولة بالسكان والجوانب المتعلقة بتوسعة الشبكة وتغطيتها لبقية المناطق من خلال ضمها للمشاريع التي ستقوم بها المؤسسة في إطار الخطة السنوية ومنها إنشاء آبار إضافية لتغطية العجز في المياه لهذه المناطق والتي تعمل المؤسسة لإيجاد الحلول المناسبة لها بحسب الإمكانيات والموارد المتاحة للمؤسسة.



واستعرض الاجتماع أهم المؤشرات والإحصائيات لعدد الآبار والمساحة التي تغطيها الشبكة من خلال المشاريع التي تم تنفيذها خلال العام الماضي إضافة الى المشاريع التي ستنفذ خلال هذا العام والتي تعد تكملة لما تم الانتهاء منه خلال العام الماضي وتوفير المولدات اللازمة لعمل الآبار إضافة إلى إجراء الصيانة الدورية للمولدات.



وخلال الاجتماع أكد وزير المياه والبيئة أهمية تفعيل آلية تحصيل إيرادات المؤسسة والإسراع في تحصيل المديونية بصورة أفضل عن الفترة الماضية.



وأشار المهندس الوزير إلى ضرورة تقليص فارق المديونية لدى المستهلكين لتمكين المؤسسة من القيام بواجباتها والوفاء بالتزاماتها في توفير المياه للمواطنين بصورة دائمة ومستمرة.



حضر الاجتماع مدير عام هيئة الموارد المائية عبد الكريم السفياني ونائب مدير عام المؤسسة المهندس أمين قاسم المدحجي.

سبـأ [13/مارس/2018]سبـأ