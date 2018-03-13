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آخر تحديث: الثلاثاء، 13 - مارس - 2018 الساعة 09:47:39م
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مناقشة الاحتياجات الطارئة للقطاع الصحي في عمران
[13/مارس/2018] عمران - سبأ :
 ناقش اجتماع عقد اليوم بمحافظة عمران الاحتياجات الطارئة للقطاع الصحي بالمحافظة وإمكانية دعم منظمة الصحة العالمية لتوفيرها .

وتطرق الاجتماع الذي ضم أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة صالح زمام المخلوس ومدير عام مكتب الصحة الدكتور هادي الحمزي ومنسقي منظمة الصحة العالمية بمحافظتي صعدة اليزابيت وعمران خالد الكرباتي إلى آلية التنسيق بين السلطة المحلية والمنظمات لتنفيذ التدخلات بما يسهم في إنجاحها وتذليل الصعوبات التي تواجهها .

في الاجتماع أكد أمين عام محلي المحافظة ومدير مكتب الصحة الحاجة الطارئة لدعم القطاع الصحي ليتمكن من الاستمرار في تقديم خدماته للمواطنين و تخفيف معاناتهم في ظل الأوضاع الراهنة جراء استمرار العدوان والحصار .

وشددا على ضرورة التنسيق بين السلطة المحلية والمنظمات ، مؤكدين الاستعداد لتذليل الصعوبات والمعوقات التي تواجه منظمة الصحة العالمية في تنفيذ أنشطتها وبرامجها في المحافظة.

حضر الاجتماع مسئول الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية في صعدة الدكتور محمد النجار ومسئول صحة البيئة بالمنظمة المهندس عبد الملك فضل ومدير مستشفى عمران العام الدكتور عبد الغني فارس .
سبـأ
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