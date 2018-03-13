محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مدير أمن حجة يطلع على سير العمل في البحث الجنائي والأحوال المدنية حجة - سبأ :

اطلع مدير أمن محافظة حجة العميد عبدالله الطاووس اليوم على سير العمل ومستوى الإنضباط في إدارات البحث الجنائي والأحوال المدنية وإصلاحية السجن المركزي.



واستمع العميد الطاووس ومعه عدد من القيادات الأمنية إلى شرح من المعنيين في تلك الإدارات حول آلية إنجاز الأعمال وأهم الإحتياجات والصعوبات التي تعترض سير أعمالها .



وحث مدير أمن المحافظة مسئولي إدارات البحث الجنائي والأحوال المدنية وإصلاحية السجن المركزي على تحسين مستوى الأداء في تنفيذ الخطط والبرامج المقرة من وزارة الداخلية لتعزيز الأمن والإستقرار وحماية الممتلكات العامة والخاصة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وكذا الاهتمام بنزلاء الإصلاحية.



وأكد أهمية التنسيق بين مختلف الأجهزة والوحدات الأمنية للحفاظ على الأمن والاستقرار في المحافظة والمديريات .. مشيدا بما حققته الأجهزة الأمنية من نجاحات خلال العام الماضي.

سبـأ [13/مارس/2018]سبـأ