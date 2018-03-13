محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ارتفاع الإيرادات الضريبية المحصلة في حجة إلى أكثر من 53 مليون ريال خلال شهرين حجة -سبأ:

ارتفعت الإيرادات الضريبية النقدية المحصلة بمحافظة حجة خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري إلى 53 مليوناً و810 آلاف ريال بزيادة 30 مليوناً و642 ألف ريال بنسبة 132 بالمائة عن الفترة المقابلة من العام الماضي .



وأوضح مدير عام مكتب الضرائب بالمحافظة علي عبدالرحمن شرف لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الإيرادات الضريبية النقدية المركزية والمحلية والمشتركة المحصلة خلال شهر يناير 2018م ارتفعت إلى 24 مليوناً و524 ألف ريال بزيادة 12 مليوناً و942 ألف ريال بنسبة نمو 112 بالمائة عن شهر يناير 2017م .



كما ارتفعت الإيرادات الضريبية النقدية المحصلة خلال شهر فبراير المنصرم إلى 29 مليوناً و286 ألف ريال بزيادة 17 مليوناً و699 ألف ريال بنسبة نمو 153 بالمائة عن شهر فبراير من العام الماضي .



وأرجع مدير مكتب الضرائب ارتفاع الإيرادات المحصلة خلال الشهرين الماضيين إلى تفعيل عملية التحصيل وإنعاش بعض الأوعية الضريبية ، بالإضافة إلى جهود العاملين في المكتب .



وأشار إلى أن رؤية قيادة المكتب و توجهاته المستقبلية الهادفة إلى تطوير عملية تحصيل الإيرادات الضريبية و تفعيل تحصيل كافة الأوعية الضريبية .

سبأ [13/مارس/2018]سبأ