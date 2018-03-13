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آخر تحديث: الثلاثاء، 13 - مارس - 2018 الساعة 08:02:01م
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تدشين الموسم الفكري للصحة النفسية بصنعاء
[13/مارس/2018]
صنعاء-سبأ:
أكد القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى محمد حسين العيدروس أن عنفوان الشعب اليمني وصموده الأسطوري في مواجهة العدوان أسقط كل الرهانات الخاسرة .

ودعا القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى في تدشين الموسم العلمي الفكري للتعرف على الآثار النفسية المترتبة على الحرب والصراع وتفعيل وتطوير الإستراتيجية الوطنية للصحة النفسية اليوم بصنعاء، خطباء المساجد والمنابر الإعلامية إلى إبراز مظلومية الشعب اليمني وفضح وتعرية هذا العدوان الذي تجرد عن كل الأخلاقيات الإنسانية والأعراف والمواثيق الدولية.

فيما أكد نائب رئيس الوزراء لشئون الخدمات محمود عبدالقادر الجنيد خلال تدشين الموسم الذي ينظمه مركز منارات ومركز الإرشاد والرعاية النفسية بجامعة ذمار ومستشفيات الأمل والرسالة والمركز الطبي الخيري، أن الشعب اليمني استطاع بكل صمود وإباء مواجهة أبشع عدوان رغم الفارق الكبير في الإمكانيات.

وقال الجنيد " إن 97 بالمائة من الجرائم التي ارتكبها تحالف العدوان كانت بحق المدنيين ما يؤكد أن العدوان لم يستعد مكونا بعينه وإنما اليمن كل اليمن".

ولفت إلى أن العدوان أسرف في قتل اليمنيين خلال ثلاث سنوات ودمر مقدرات اليمن وبناه التحتية وكل مقومات الحياة.. وأضاف " انتقلنا إلى حالة المواجهة مع عدو غاشم يريد أن يدمر كل شيء في الوطن وكل يمني معني بمواجهة هذا العدوان" .

وأوضح نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات أن اليمن يشارف على الانتصار الكبير بعد أن حقق انتصارات وصمود أذهل العالم من أجل الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره.

وأشار إلى أهمية إقامة مثل هذه فعاليات لمواجهة الآثار النفسية الناتجة عن العدوان .. مؤكدا استعداد الحكومة دعمها وفق الإمكانيات المتاحة .

وفي التدشين الذي حضره مستشار الرئاسة الدكتور عبد العزيز الترب ألقيت عدد من الكلمات أشارت إلى الآثار النفسية المترتبة عن الحرب والصراع.

ويتضمن الموسم الفكري الذي يستمر أكثر من شهر سلسلة ندوات علمية ونفسية وتوعوية حول الآثار النفسية المترتبة على العدوان، والحلول المقترحة ولفت أنظار المجتمع المحلي والإقليمي والدولي لخطورة ما يعانيه الشعب اليمني من آثار نفسية جراء هذا العدوان.

حضر التدشين عدد من المسئولين والشخصيات الأكاديمية والمهتمين.

سبأ
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