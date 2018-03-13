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إتلاف ثلاثة أطنان مواد غذائية منتهية الصلاحية بمديرية الظهار بإب
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إتلاف ثلاثة أطنان مواد غذائية منتهية الصلاحية بمديرية الظهار بإب
[13/مارس/2018]
إب-سبأ:
أتلف مكتب الأشغال بمديرية الظهار بمحافظة إب اليوم ثلاثة أطنان مواد غذائية وإستهلاكية منتهية الصلاحية تم ضبطها في حملات التفتيش الميدانية خلال مارس الجاري.

وأوضح مدير مكتب الأشغال العامة بالمحافظة المهندس بسام السقاف، أن إتلاف هذه الكمية يأتي في إطار الحملات التي ينفذها المكتب للرقابة على المواد الغذائية.

فيما أشار أمين عام محلي مديرية الظهار عبدالله الخولاني، إلى أهمية إستمرار حملات الرقابة والتفتيش على المحلات التجارية لضبط المخالفين.

بدوره أوضح مدير الأشغال بالمديرية المهندس أبا ذر الغشم، أنه تم إغلاق ثلاثة محلات مخالفة وإحالة مالكيها إلى الجهات المختصة.. مبينا أن هذه الكمية تم ضبطها في الأسواق والمحال التجارية بالمديرية.

حضر الإتلاف مدير صحة البيئة بمديرية الظهار عبدالله الأديب.

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