محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة جوانب التنسيق بين وزارة الأشغال والهيئة العامة للأراضي صنعاء-سبأ:

ناقش لقاء بصنعاء اليوم ضم وزير الأشغال العامة والطرق غالب مطلق ورئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني القاضي أحمد عبدالله العزاني، الجوانب المتعلقة بالحفاظ على أراضي وعقارات الدولة، ودور الهيئة في إعداد المخططات للمدن السكنية والحضرية.



وأكد اللقاء أهمية تضافر الجهود للحفاظ على الأراضي والعقارات الخاصة بالمؤسسة العامة للطرق والجسور، واستكمال إجراءات التوثيق الخاصة بأراضي الدولة التي بحيازة وزارة الأشغال والمؤسسة العامة للطرق والجسور بمختلف المحافظات.



وأشاد وزير الأشغال العامة والطرق بدور الهيئة وما تقوم به من جهود في الحفاظ على أراضي وعقارات الدولة وتحقيق التكامل للحفاظ عليها، خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.



وأكد استعداد وزارة الأشغال إصلاح وصيانة المطبعة المركزية وكذا مطابع المخططات الخاصة بالهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني وإعادة تأهيلها.



فيما ثمن رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني دور وزارة الأشغال ومختلف المؤسسات في إستكمال إجراءات توثيق العقارات والأراضي الخاصة بتلك الجهات في إطار الشراكة والتكامل بين الهيئة ومختلف الجهات.



حضر اللقاء الوكيل المساعد لقطاع الإسكان بوزارة الأشغال المهندس نبيل المداني ومدير عام المشاريع بمؤسسة الطرق والجسور المهندس شوقي القيلي ومدير عام التكلفة والإنتاج بالمؤسسة المهندس علي المليكي، والوكيل المساعد لقطاع الأراضي بالهيئة عبد الصمد المرتضى ومدير العلاقات العامة بالهيئة خالد محمد المطري.

سبأ [13/مارس/2018]سبأ