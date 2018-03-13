محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محافظ إب يطلع على الترتيبات لاستكمال افتتاح جداريات الرسم إب-سبأ:

اطلع محافظ إب عبدالواحد صلاح اليوم على الترتيبات لإستكمال افتتاح جداريات الرسم بجامعة إب والذي ينفذ تحت شعار " إب مدينة السلام " بدعم الصندوق الاجتماعي للتنمية.



وتفقد المحافظ صلاح ومعه رئيس جامعة إب الدكتور طارق المنصوب ونائبه الدكتور محمد النزيلي ومدير الصندوق الاجتماعي بالمحافظة المهندس محسن الصبري، الأعمال المنفذة من الرسوم الفنية والإبداعية التي نفذها 60 طالبا ونازحا من طلاب الجامعة في إطار مشروع دعم النازحين والمتضررين الذي يموله الصندوق الاجتماعي.



وأوضح رئيس قسم التربية الفنية بكلية التربية بالجامعة الدكتور صلاح ردمان أنه تم استكمال الأعمال والرسوم لأكبر جدرانية داخل الجامعة بطول 500 متر .. مبينا أنه تدريب النازحين والمتضررين وطلاب الفنون والتربية الفنية بالجامعة على الرسوم الجداري .



وأشاد محافط إب بمستوى إبداع الطلاب في تنفيذ الرسوم الجدارية ومحاكاتها للبيئة ..مؤكدا دعم قيادة المحافظة للأعمال الفنية والإبداعية التي تسهم في صقل مهارات الشباب.



وأشار إلى أن محافظة إب ستظل محافظة الأمن والسلام بفضل وعي وإدراك أبناءها للمخاطر التي تحاط ضد الوطن .. مؤكدا أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار وتجنيب المحافظة الصراع والفتنة التي لا تخدم سوى العدوان ومرتزقته.



رافقه خلال الزيارة أمين عام الجامعة عبدالملك السقاف.

سبأ [13/مارس/2018]سبأ