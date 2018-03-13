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آخر تحديث: الثلاثاء، 13 - مارس - 2018 الساعة 08:02:01م
رئيس الوزراء يناقش مع ممثل الصحة العالمية سبل الحد من التحديات الصحية
ناقش رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اليوم بصنعاء مع الممثل المقيم لمنظمة الصحة العالمية في اليمن نيفيو زجاريا، الجهود المشتركة في مواجهة التحديات التي يواجهها القطاع الصحي في ظل العدوان والحصار.
نجاة رئيس الوزراء ورئيس المخابرات الفلسطينيين من هجوم مسلح استهدفهما في غزة
نجا رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج من هجوم مسلح استهدفهما في قطاع غزة اليوم الثلاثاء.
ارتفاع مؤشر سوق مسقط العماني للأوراق المالية
ارتفع مؤشر سوق مسقط (30) العماني للأوراق المالية (37ر24) نقطة وبنسبة (50ر0) في المائة اليوم الثلاثاء، ليغلق عند مستوى (79ر4899) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (42ر4875) نقطة.
​الأهلي يحرز لقبه 40 في الدوري المصري
توج فريق الأهلي رسميًا بلقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم مساء امس للمرة 40 في تاريخه، بعدما تعادل المصري مع الإنتاج الحربي سلبيًا، في إستاد برج العرب بالإسكندرية، لحساب الجولة 29 من المسابقة.
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  محلي
نائب رئيس الوزراء يطلع على أوضاع ميناء الحديدة
[13/مارس/2018]
الحديدة-سبأ:
اطلع نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين مقبولي ومعه وزير المياه والبيئة المهندس نبيل عبد الله الوزير ومحافظ الحديدة حسن أحمد الهيج اليوم على أوضاع ميناء الحديدة.

واستمع نائب رئيس الوزراء ووزير المياه ومحافظ الحديدة من رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر القبطان محمد أبو بكر إسحاق ونائبه يحيى شرف الدين، إلى إيضاح حول توقف العمل في الميناء جراء منع دول العدوان من دخول السفن إلى موانئ البحر الأحمر.

وأشارا إلى الصعوبات والآثار التي لحقت بالميناء والقطاع التجاري والاقتصادي جراء ذلك .. وأكدا أن استمرار إغلاق ميناء الحديدة سيضاعف من معاناة أكثر من 80 بالمائة من السكان بالإضافة إلى حرمانهم من الحقوق في الحصول على الغذاء والدواء.

سبأ
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