محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل نائب رئيس الوزراء يطلع على أوضاع ميناء الحديدة الحديدة-سبأ:

اطلع نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين مقبولي ومعه وزير المياه والبيئة المهندس نبيل عبد الله الوزير ومحافظ الحديدة حسن أحمد الهيج اليوم على أوضاع ميناء الحديدة.



واستمع نائب رئيس الوزراء ووزير المياه ومحافظ الحديدة من رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر القبطان محمد أبو بكر إسحاق ونائبه يحيى شرف الدين، إلى إيضاح حول توقف العمل في الميناء جراء منع دول العدوان من دخول السفن إلى موانئ البحر الأحمر.



وأشارا إلى الصعوبات والآثار التي لحقت بالميناء والقطاع التجاري والاقتصادي جراء ذلك .. وأكدا أن استمرار إغلاق ميناء الحديدة سيضاعف من معاناة أكثر من 80 بالمائة من السكان بالإضافة إلى حرمانهم من الحقوق في الحصول على الغذاء والدواء.

سبأ [13/مارس/2018]سبأ