محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة مشاريع الصندوق الاجتماعي بصنعاء صنعاء-سبأ؟:

ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة وكيل المحافظة لقطاع الخدمات فارس الكهالي، مشاريع الصندوق الاجتماعي للتنمية في مديريات المحافظة خلال العام الجاري.



واستعرض الاجتماع الذي ضم مدير الصندوق الاجتماعي للتنمية محمد حسن غمضان وضباط المشاريع في الصندوق، مشاريع تحسين قنوات الري وحماية التربة الزراعية والآبار وتدخلات دعم النازحين والمتضررين وتشغيل الشباب وتشكيل وتدريب مجالس القرى وتعزيز التماسك الاجتماعي في المديريات المقرر افتتاحها خلال مارس الجاري.



وتطرق الاجتماع إلى مشاريع الصندوق التي يتم تنفيذها في القطاع التربوي والمتمثلة في إعادة تأهيل وترميم العديد من المدارس في المديريات.



كما تطرق إلى المشاريع التي سيتم توقيع عقودها خلال الفترة المقبلة وتنفيذها في القطاع الصحي والخاصة بالمنشآت المتضررة جراء الأوضاع الراهنة بمديريات نهم والحيمة الخارجية وجحانة وبلاد الروس وبني مطر وهمدان.

سبأ [13/مارس/2018]سبأ